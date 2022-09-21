Çukurca da 50 kişilik yatılı Kur'an Kursu temeli atıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hayırsever iş adamının desteğiyle yapılacak olan ve ilçenin ilk 4 katlı 50 öğrenci kapasiteli yatılı erkek hafızlık Kur'an kursunun temeli törenle atıldı.

Çukurca ilçesinde hayırsever iş insanı Ömer Utlu'nun desteğiyle yapılacak olan ve ilçenin ilk 4 katlı 50 öğrenci kapasiteli yatılı erkek hafızlık Kur'an kursunun temeli törenle atıldı. Çukurca'nın Emir Şaban Mahallesin de yapılması planlanan yatılı Kur'an kursun temel atma töreninde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Kur'an kursunun başta ilçe halkı olmak üzere bütün Hakkariliye hayırlı olması temennisinde ediyorum. Hayırsever iş adamı Ömer Utlu beye Hakkari'ler adına teşekkür ediyorum. Burada ülkesine ve milletine sevdalı, faydalı çocuk ve gençlerin yetişeceği inancını taşıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'nın da katıldığı temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, amaçlarının ülkesine, memleketine faydalı insanlar ve güzel nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti. Geleceği gençlerin şekillendireceğini belirten Kışla, “Genç nesillerin her biri bizim için değerli, birbirinden kıymetlidir. Onun için ne kadar donanımlı, ne kadar güzel insanlar yetiştirirsek ülkemizin geleceği o kadar güzel olur. Bu ülkeye güzel hizmetler yapacak gençleri yetiştirmeyi Rabbim hepimize nasip etsin” dedi.

Son olarak kürsüye çıkan Kaymakam Hasan Kurt, başka illere giden öğrencilerin bu kurs sayesinde ilçede kalacağını dile getirerek, "50 kişilik yatılı erkek kursumuz tam kapasiteyle bu coğrafyadaki çocuklarımıza hizmet verecek” dedi.

Temel atma törenine, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Yiğit, siyasi parti temsilcileri ve çok vatandaşlar katıldı.