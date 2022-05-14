İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çukurca da öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde polis memurları tarafından trafik haftası çerçevesinde ilk okul öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde polis memurları tarafından trafik haftası çerçevesinde ilk okul öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.


Çukurca İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis memurları, trafik hafta nedeniyle Çukurca Atatürk İlkokulu o¨gˆrencilerine trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Trafik ekipleri kurallara uyulması konusunda öğrencilere broşür dağıtırken, herkesin günlük yaşantısında gönüllü bir trafik polisi olduğunu söylediler.Yapılan etkinlik sonrasında polis memurları o¨gˆrencilere beraberinde getirdikleri hediyeleri takdim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.