Çukurca esnafından 5 metrelik kardan adam

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bazı esnaflar, 5 metrelik kardan adam yaptılar.

İlçede yoğun kar yağışının hakim olduğu bugünlerde, sanayi sitesinde marangozluk yapan Ramazan Atay ve Selim Bayrak tarafından 5 metrelik kardan adam yapıldı. Konu ile bilgi veren Selim Bayrak, ilçe merkezinde bu yıl kar yağışının oldukça fazla olduğunu belirterek, “Bizde sanayi sitemizin reklamını yapmak için böyle bir girişimde bulunduk. İlçedeki tek istihdam alanı burasıdır. Usta arkadaşlarla böyle bir şey yaptık. Yaptığımız kardan adam, tüm ilçenin ilgi odağı oldu. Biz bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk. Birçok vatandaş gelip hatıra fotoğrafı çekiyor” dedi.