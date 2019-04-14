Çukurca halkı huzur ve güvenin keyfini çıkarıyor

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, huzur ve güven içerisinde piknik yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bir zamanlar top ve silah seslerinin yankılandığı ve ilçe sakinlerinin karanlık çökmeden evlerine kapandığı Çukurca, artık huzurlu günlerini yaşıyor. Zap Suyu kenarındaki mesire ve park alanlarına akın eden ilçe sakinleri, burada günü geçirmenin heyecanını yaşıyor. İlçeden 10 kilometre uzaklıktaki Narlı köyü yolundaki Sabır Dağı'nın eteğinden çıkan su kaynağı, Hakkari-Çukurca karayoluna ayrı bir güzellik katarken, vatandaşlar ise burada hatıra fotoğrafı çektirmenin tadını çıkartıyor.

Beyaz Su Şelalesi altında kurulan mesire alanı ve çocuk oyun parkı ailelerle dolup taşırken, Hakkari ve çevre illerden bile ailelerin ilçeye piknik yapmak amacıyla akın ettiği öğrenildi. İlçe sakinleri ise, yıllar sonra ilçede huzur ve güvenin hakim olmasının heyecanı içerisinde olduklarını söylediler. İlçe sakinleri, “Bizler ilçemizde hep silah ve top sesleri ile uyandık. Yaşımız ilerledikçe rahat bir ortam görmedik. İlçemizin yanı başında bulunan Irak sınırında meydana gelen olaylar ilçemizde oluyormuş gibi basında yerini aldı. Dolayısıyla ilçemiz geri kaldı. Ancak huzurun sağlanmasıyla birlikte artık ilçemizde bunlar konuşulmuyor. İlçemizde huzur ve güven hakimdir. Mesire alanları ve çocuk oyun parkları kurulmuş durumda. Halk devlet el ele çok güzel günler yaşıyoruz” şeklinde konuştular.

İlçe Kaymakam Temel Ayca ve Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise, ilçenin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, daha da modern bir hale getireceklerini ifade ettiler.