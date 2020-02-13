İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukurca kara teslim oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, buna en çok sevinen çocuklar ise kızakla kayarak eğlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, buna en çok sevinen çocuklar ise kızakla kayarak eğlendi.


İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise tatil edildi. Okulların tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar, kızak ve poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı. Kadir Güzel (12) isimli çocuk, kar yağışı ile birlikte okulların tatil olduğunu belirterek, “Bizde kızaklarımızla kayıyoruz. Fakat arabalardan dolayı korkuyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.