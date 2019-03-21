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Çukurca Kaymakamlığından ‘Fotoğrafçılık' kursu

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı katkılarıyla Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından öğrencilere yönelik 3 gün fotoğraf kursu düzenleneceği belirtildi.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı katkılarıyla Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından öğrencilere yönelik 3 gün fotoğraf kursu düzenleneceği belirtildi.


Çukurca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, okullarda eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere fotoğraf merakı olanlara yönelik Türkiye Fotoğraf Vakfı ile ortaklaşa fotoğrafçılık eğitimi kursu düzenleyecekleri belirtildi. Fotoğraf çekimi, detayı ve hikayesinin oluşumu ile ilgili usta öğreticilerin katılacağı 3 günlük bir kurs hazırladıkları ifade edilen açıklamada, “Kursumuz 25-28 Mart arasında Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu Ahmedi Hani Konferans Salonunda düzelecektir” denildi.

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