Çukurca Kaymakamlığının projeleri köy halkını sevindiriyor

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığının ‘Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi' (KÖYDES) kapsamında hayata geçirdiği hizmetler köy halkını sevindiriyor.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, KÖYDES yatırımları kapsamında 2021 yılında Akkaya ve Gündeş köylerinde yapımı devam eden istinat duvarı, asma köprü ve su deposu yapım işlerini inceledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Kaymakam Hasan Kurt, “Devletimiz; muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için tüm imkanlarıyla çalışıyor. İmkanlarımız doğrultusunda tüm köylerimizin eksiklerini gidereceğiz. Yapılan yatırımların köylerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaymakam Kurt'un köylere yaptığı ziyarette Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık ve İlçe Özel İdare Müdürü Abdulkuddus Tunç da eşlik etti.