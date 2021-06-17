Çukurca kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer Çukurca-Çığılı-Düztaş/1 operasyonu kapsamında; 16 Haziran 2021 günü ilimiz Çukurca ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetinde; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 44 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet 7.65 mm çapında fişek, 2 adet savunma tipi el bombası, 4 adet 23,5 mm uçaksavar mühimmatı, 253 adet 14.5 mm çapında Doçka mühimmatı, 323 adet 12.7 mm çapında uçaksavar mühimmatı, 8 adet havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.