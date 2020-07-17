Çukurca kırsalındaki 2 odalı mağarada mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsal alanında yapılan operasyonda 2 odalı mağara içerisinde mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17 Temmuz 2020 günü ilimiz Çukurca ilçesi Alkan köyü Derin Tepe mevkii kırsal alanında yapılan operasyonda 2 odalı mağara içerisinde; 1 adet 8 KW jeneratör, 15 adet elektrikli fünye, 17 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet 57 mm GTT (geri tepmesiz top) mühimmatı, 51 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet akü, 157 metre elektrik kablosu, 2 adet delici kırıcı ucu, 20 litre benzin ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.