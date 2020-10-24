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Çukurca rafting takımı Türkiye şampiyonasına hazır

Hakkari’nin Çukurca ilçesi rafting takımı Türkiye Şampiyonasın 2.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi rafting takımı Türkiye Şampiyonasın 2.ayak yarışması için tüm hazırlıklarını tamamladı.


Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Hakkari Zap nehri üzerinde 25-30 Ekim tarihlerinde yapılacak olan R4 Türkiye Rafting 2. Ayak yarışmasına 11 sporcuyla katılacak. Yaklaşık 20 gün önce Beytüşşebap'ta yapılan şampiyonada iki kupayla dönen Çukurca takımı bu yarışmada iddialı bir takım olarak yarışmaya katılacaklar.


Mix ve Açık yaş olarak iki takımla yarışacak olan Çukurca Zap rafting takımı çalışmalarını Zap suyunda kendi kurdukları parkurda sürdürüyor. Çukurca rafting takımı hedeflerinin en az iki kupa olduklarını belirttiler.

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