Çukurca seyir terasına kavuşuyor

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ilçenin sosyal aktivitelerini artırmak ve tanıtımı için başlatılan ‘Bayraktepe Seyir Terası' çalışmaları hızla devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Kaymakam Temel Ayca, bölgedeki huzur ortamının tesisiyle birlikte daha önce güvenli olmayan birçok alanda ilçenin tanıtımı için yeni projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Çukurca Belediyesi ile birlikte hazırlanan projelerle ilçenin çehresini değiştirecek birçok adım atıldığını dile getiren Ayca, “En son Çukurca Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğümüz ile ortaklaşa Bayraktepe Seyir Terası proje kapsamında çalışmalar başlatılmıştır” dedi.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar da, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'la beraber yapımı devam eden "Bayraktepe Seyir Terası ve Havuz Yapımı" çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Dündar, “İlçemizde Bayraktepe'de yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelen projemiz kapsamında içinde fırın, restoran, çocuk havuzu ve yetişkin havuzunun bulunduğu Bayraktepe Seyir Terası çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda sona gelindi. İlçemizde sosyal aktiviteleri çoğaltmak adına bu projeye başladık. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının artmasıyla beraber vatandaşlarımızın serinleyebilecek yerleri, bu ve buna benzer projelerle çoğaltmak istiyoruz” diye konuştu.