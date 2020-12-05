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Çukurca sokakları boş kaldı

Tüm Türkiye ’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Hakkari’nin Çukurca ilçesinde tam anlamında uyuldu.

Tüm Türkiye 'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tam anlamında uyuldu.


İlçe merkezinde fırın, eczane ve marketlerin dışında diğer bütün esnaflarda kısıtlamaya uyarak ilçe merkezi adeta sessizliğe büründü.


Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Ülkemizde uygulanan kısıtlamaya ilçe halkının tam anlamıyla uyulduğunu ve hepimizin tek dileği biran önce bu salgının sona ermesidir.İnsallah sağlıklı özlediğimiz eski günlerimizde hep birlikte bu salgına karşı mücadele ederek kavuşacağız" dedi.

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