Çukurca sokakları boş kaldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilçe halkı tam anlamıyla uyum sağlayarak ilçedeki cadde ve sokaklar bom boş kaldı.

Tüm Türkiye de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle Çukurca ilçe merkezinde bulunan fırın ve marketler dışında bulunan bütün esnaflar işyerlerini açmazken vatandaşlarda evlerine kapanarak kısıtlamaya uydu.