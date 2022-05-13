Çukurca'da 12 derslikli okulun temeli törenle atıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde yapılacak 12 derslikli okulun temeli törenle atıldı.

Dünya İnsani Dayanışma Derneği tarafından yapılacak olan okulun temel atma töreninde konuşan Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, “Üzümlü köyünün çocuklarının daha iyi eğitim koşullarına sahip olması için yapılan bu okul, yarınımızın mimari gençlerimiz için çok kıymetli bir anlam taşıyor. Buradaki çocuklarımızın hayallerindeki hayatı gerçekleştirmelerinin ve hedeflerine ulaşabilmelerinin yolu hiç şüphesiz eğitimden geçiyor. Bu hayra vesile olan Dünya İnsani Dayanışma Derneğine, Başkanı Ayten Zara Hocamıza ve ekibine bütün Çukurca halkı adına teşekkür ederim” dedi.

Temel atma törenine Dünya İnsani Dayanışma Derneği Başkanı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Zara, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Sağındık, Üzümlü Tabur Komutanı Serbay Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Üzümlü köyü sakinleri ve öğrenciler katıldı.