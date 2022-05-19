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Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.


Çukurca Kaymakamlığı önünde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik merkezi gönüllerinin hazırladığı resim sergisiyle devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Jimnastik, muay-thai gösterisi, gençlik merkezi öğrencilerinin okuduğu şiirler ve folklor gösterisinin ardından düzenlenen değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle program son buldu.


Programa İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, ilçe protokolü, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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