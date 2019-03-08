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Çukurca'da 2. Foto Safari hazırlıkları

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bu yıl düzenlenecek 2.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl düzenlenecek 2. Foto Safari için tüm hazırlıklar devam ediyor.


Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından düzenlenecek 2. Foto Safari için tüm hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, “Çukurca'nın tanıtımı için çok büyük bir önem arz eden Foto Safari etkinliği için bütün kurumlarımız hazırlıklara başladı. Yapılacak olan etkinliğimize birçok alanda profesyonel olan bin kişiye yakın misafir bekliyoruz. Yapılacak olan etkinlikte dereceye giren arkadaşlarımıza 110 bin TL üzerinde para ödülü vereceğiz. Etkinliğimiz, 25-28 Nisan tarihleri arasında 10 dalda yapılacak” dedi.

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