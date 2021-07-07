Çukurca'da ‘3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali' hazırlığı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3.'sü düzenlenecek ‘Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali' için hazırlıklara başlanıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından desteklenen 3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'nin 1-5 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, "Çukurca'da bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz ‘Çukurca 3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne tüm fotoğrafçıları, doğa tutkunlarını ve halkımızı bekliyoruz” dedi.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise her defa daha güzel bir coşku ve heyecanla kutladıkları Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali için çalışmaların başlatıldığını belirtti. Başkan Dündar, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğaseverler için konaklama ve ulaşım çalışmaları tamamlandı. Her yıl olduğu gibi misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.