Çukurca'da 4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali başladı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali başladı.

İlçe merkezine bağlı Narlı köyündeki Şeyh İsmail Türbesi'nde başlayan yürüyüş, Belat Vadisi'nde kadar devam etti. Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Ensar Dündar, bugün itibariyle 4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali'nin startını doğa yürüyüşüyle verdiklerini belirterek, “Festivale katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederim. 3 gün sürecek olan festivale bütün spor ve doğaseverleri bekliyoruz” dedi.

Doğa yürüyüşüne Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, spor severler ve çok sayıda vatandaş katıldı.