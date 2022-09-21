Çukurca'da 49 nolu sınır taşında pirinç hasadı

Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 49 nolu sınır taşında pirinç hasadı yapıldı.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde arazi şartlarından dolayı geleneksel yöntemlerle ekilen çeltiklerin hasadına başlandı. Verimli topraklarda meyve ve sebzelerin yanı sıra pirinç üretimi de yapılan ilçede dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen Çukurcalılar, hem yıl boyunca tüketecekleri pirinci karşılıyor hem de sattıkları pirinçten elde ettikleri kazançla aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Huzurun sağlandığı ilçede 49 nolu sınır taşında bir araya gelen kadınlar, pirinçleri çeltikten ayırmak için gece geç saatlere kadar çalışıyor. İlçe sakinleri, ”Biçtiğimiz çeltikleri bir çadırın üzerine seriyoruz. Daha sonra üzerinden geçip ezmesiyle pirinçler çeltikten ayrılıyor. İkinci aşamada daha çok kadınlar devreye giriyor. Çeltikler yüksek noktalarda rüzgara karşı silkeleniyor. Ayıklanan pirinçleri evlerin damlarına seriyoruz. Güneşte kuruduktan sonra da değirmene götürüp makinadan geçiriyoruz ve pirincimiz sofraya gelmeye hazır hale geliyor” dediler.