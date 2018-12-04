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Çukurca'da 6 yeni park

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçeye 6 tane yeni park yapılıyor.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçeye 6 tane yeni park yapılıyor.


Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, çocukların eğlenebilecekleri ve vatandaşların dinlenebilecekleri 6 yeni park yaptıklarını söyledi. Ayca, “İlçemizde, sosyal hayatın gelişmesi, vatandaşlarımızın dinlenebilecekleri ve çocukların eğlenebileceği 6 yeni park projesini hayata geçirmek için yeni parklar yapıyoruz” dedi.


Temel Ayca, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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