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Çukurca'da anti personel mayını ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsal alanında gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda 2 adet anti personel mayını ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsal alanında gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda 2 adet anti personel mayını ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsal alanında gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda, 2 adet DM-11 anti personel mayını ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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