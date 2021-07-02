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Çukurca'da aşı seferberliği

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, ilçe merkez ve köylerini gezerek aşı yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, ilçe merkez ve köylerini gezerek aşı yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.


Ülke genelinde başlatılan aşı seferberliğiyle birlikte Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesi ve sınır köylerinde de aşı olmak isteyen 18 yaş ve üzeri vatandaşlar ise bu hizmeti ayaklarına gelen sağlık ekiplerinden alıyor. Yapılan aşı seferberliğini bizzat koordine eden İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Konuyla ilgili bilgi veren Kaymakam Hasan Kurt, korona virüsünden korunmanın şu anki imkanlar itibariyle en etkili yolunun aşı olduğunu belirtti.


Kurt, aşı ekibine destek verilmesini isteyerek vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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