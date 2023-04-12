İhlas Haber Ajansı

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Çukurca'da aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkilerken toprak kayması yaşandı ve dere yatağında balçık oluştu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkilerken toprak kayması yaşandı ve dere yatağında balçık oluştu.



Çukurca'da hafta başından beri etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yağmurla birlikte ilçeye bağlı Emirşaban Mahallesi'nde bulunan dere aşırı yağışlardan dolayı balçık ve toprakla doldu, Üzümlü köyü köprüsünde su seviyesi yükseldi, Üzümlü Sınır Kapısı yolunda yer yer toprak kayması yaşandı.

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