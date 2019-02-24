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Çukurca'da bahar havası

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Zap Suyu kenarına akın ettiler.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Zap Suyu kenarına akın ettiler.


Hakkari'de dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde bahar havası yaşanıyor. İlçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Kış günü bahar mevsimi yaşayan Çukurcalılar, Zap Suyu kenarına akın ederek, piknik yaptılar. Zap Suyu kenarında piknik yapan vatandaşlardan Cumhur Kaya, arkadaşları ile birlikte güzel havanın tadını çıkardıklarını söyledi.

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