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Çukurca'da buğday hasadı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde buğdayın hasadına başlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde buğdayın hasadına başlandı.


Çukurca ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi Bey mevkiindeki tarlalarda buğday hasadı başladı. Tarlasını biçen Ahmet Çelebi Ertunç (42), havaların sıcak olmasından dolayı sabah güneş doğmadan önce gelip orakla hasat yaptığını belirtti. Sonbahar aylarında tarlasını ektiğini ifade eden Ertunç, “Zorlu bir süreçten sonra yetişen buğdayı biçiyoruz. Patozdan geçirip buğday tanelerini temizledikten sonra un yapımı için tarihi su değirmeninde öğüteceğiz” dedi.


Ertunç, ektikleri tohumların yerli ata tohumu olmasına özen gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

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