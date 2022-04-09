İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çukurca'da bulunan havan topu mühimmatı imha edildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan yağışlarla beraber derede sürüklenerek ortaya çıkan havan topu mühimmatı imha edildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan yağışlarla beraber derede sürüklenerek ortaya çıkan havan topu mühimmatı imha edildi.


Çukurca ilçesine bağlı Yenimahalle İşkir deresinde etkili olan yağışlarla beraber havan topu mühimmatı ortaya çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgeyi muhafaza altına alırken, uzman ekipler alınan önlemlerle altında havan topu mühimmatı kontrollü bir şekilde imha etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.