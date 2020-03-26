Çukurca'da camiler dezenfekte edildi

Hakkari'nin Çukurca ilçe merkezinde bulunan camiler dezenfekte edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca belediye başkanı Ensar Dündar, temizlik ve ilaçlama ekiplerinin ilçe merkezi ve mahallerdeki bütün camilerde dezenfekte çalışması yaptığını belirterek, “Ülkemizde görülen korona virüsü salgınını önlemek ve vatandaşlarımızı daha hijyenik bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz. Her ne kadar camilerimiz cemaat ve cuma namazlarına kapalı olsa bile ortak kullanım alanları kapsamında olduğu için olası bir salgında maalesef hassas bir konuma sahiptir. Bu kapsamda ortak kullanım alanlarına daha çok önem veriyoruz. İlçemizdeki hijyenliğe dayalı çalışmalarımız sıklıkla yapılmaya devam edilecektir. Sağlık birimlerinin belirlemiş olduğu kurallar kapsamında hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.