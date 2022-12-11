Çukurca'da çilek hasadı

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından kurulan seralarda üretilen çileğin hasadı devam ediyor.

Emirşaban Mahallesi Şivrez mevkisinde kurulan seralarda incelemelerde bulunan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, “Belediyemiz tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hazırlamış olduğumuz ortak proje ile ilçemize kazandırdığımız seralarda bu yıl oldukça ürün elde ettik. İlçemizde bulunan birçok vatandaş sebzesini en uygun şekilde alıyor. Vatandaşa bu hizmeti belediye olarak sağlamaya çalıştık. Kurduğumuz seralarda domates, salatalık, marul, dereotu, maydanoz, soğan ve son olarak çilek üretimi yapıldı. Halen seralarında çilek toplama işi devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu seralarda daha geniş bir şekilde üretime devam edeceğiz” dedi.