Çukurca'da doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü yapıldı.

Kaymakam Hasan Kurt'un katılımıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne ilçe protokolü, kamu görevlileri ile Çukurcalı gençler ve çocuklar katıldı. Katılımcılar 5 kilometrelik yürüyüş ile hem spor yaptı hem de Çukurca'nın doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. Bayrak Polis Noktasında son bulan yürüyüşün ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.