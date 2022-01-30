Çukurca'da dondurucu soğuklar

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulmasıyla her taraf buz tuttu.

İlçede çatılarda oluşan buz sarkıtlarının uzunluğu 3 metreyi aştı. Bazı gençler buz sarkıntıların önüne geçerek hatıra fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Öte yandan, Hakkari il genelinde kapalı olan 7 köy ve 26 mezra yolunun yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını sürdürüyor.