İhlas Haber Ajansı

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Çukurca'da engerek yılanı görüntülendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 3 metrelik engerek yılanı görüntülendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 metrelik engerek yılanı görüntülendi.


Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi kırsalında Adem Çiftçi isimli vatandaş, arazide gezdiği sırada önüne çıkan engerek yılanı nedeniyle büyük korku yaşadı. Engerek yılanını cep telefonuyla çeken Çiftçi, “Çukurca bölgesini çok geziyorum. Daha önce dağ geçişi, domuz ve ayı sürüsünü görüntüledim. Gezdiğim sırada kırsal bir alanda güneşlenen 3 metre boyunda yılan gördüm. Fotoğrafını çektim. İnternette araştırdığımda engerek yılanı olduğunu öğrendim” dedi.

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