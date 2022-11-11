İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çukurca'da fidan dikimi yapıldı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle anaokulu öğrencileri tarafından fidan dikimi yapıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle anaokulu öğrencileri tarafından fidan dikimi yapıldı.


Çukurca ilçesinde bulunan Vali Erdoğan Gürbüz Anaokulu bahçesinde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganıyla fidan dikim programı düzenlendi. Programda fidan dikimi yapılarak can suyu verildi.


Programa Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Orman Mühendisi Elisa Kübra Yılmaz, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.