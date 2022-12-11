Çukurca'da fitness salonu açılıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan spor kompleksinin içerisinde yer alan fitness salonu açılmak için gün sayıyor.

İçinde yarı olimpik yüzme havuzu, Türk hamamı ve sauna, halı saha, voleybol ve basketbol sahalarının bulunduğu spor kompleksi bünyesinde yaptırılan erkek ve kadınlara yönelik fitness spor salonu tamamlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, “Çukurca ilçemizde ilk defa açılan modern spor malzemeleriyle donatılan fitness salonu tüm halkımız ve sporseverlerin hizmetine açılacaktır. Amacımız, ilçemizde bulunan bütün vatandaşlarımıza ve sporseverlere yeni alternatifler üreterek hizmet yapmaktır” dedi.