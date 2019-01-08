Çukurca'da hasta zorlu mücadele sonucu hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aniden rahatsızlanan Ömer Akan, yer yer 3 metreyi bulan karlı yolda saatler süren zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Cevizli köyünde yaşayan 60 yaşındaki Ömer Akın'ın aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Hemen hareket eden sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Çukurca İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yer yer 3 metreyi bulan karlı yolları 6 saatlik bir çalışma sonucunda açan ekipler, sağlık görevlilerini Cevizli köyüne ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ömer Akan ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.