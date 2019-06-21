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Çukurca'da içme suyu hattı yenileniyor

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçeye içme suyu sağlayan şebeke hattında yenilenme çalışması başlatıldı.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçeye içme suyu sağlayan şebeke hattında yenilenme çalışması başlatıldı.


Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçeye içme suyu sağlayan Elmalı ve Kadişe yaylalarındaki şebeke hatlarının yenileme ve onarılma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Dündar, “Seçildiğimiz günden beri ilçemizin en önemli ihtiyaçlarına öncelik tanıyarak halkınıza hizmet için kollarımızı hep beraber sıvadık. Hızla gelişen ilçedeki nüfus artışıyla beraber ihtiyaçlarda orantılı olarak arttı. Gerek belediyemizin kendi imkanları gerekse de diğer kurumlarımızla ortaklaşa yapacağımız projelerle birilikte ilçemizin sorunlarını elbirliğiyle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. İlçedeki vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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