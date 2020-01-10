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Çukurca'da kar yağışı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yeniden açılıyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yeniden açılıyor.


Çukurca'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde araç trafiğine kapanan 4 mahalle ve 50 sokak, Çukurca Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından temizlendi.

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