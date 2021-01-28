İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukurca'da kar yağışı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.


Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye başkanı Ensar Dündar, “İlçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir kazaya mahal vermemek için vatandaşlarımızın yollardan ve saçak altından geçerken dikkatli olmalarını, esnafımızın ve vatandaşlarımızın çatı temizliğine azami özen göstermelerini ve ekiplerimize yardımcı olmalarını önemle rica ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.