Çukurca'da kar yağışı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye başkanı Ensar Dündar, “İlçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir kazaya mahal vermemek için vatandaşlarımızın yollardan ve saçak altından geçerken dikkatli olmalarını, esnafımızın ve vatandaşlarımızın çatı temizliğine azami özen göstermelerini ve ekiplerimize yardımcı olmalarını önemle rica ediyoruz” dedi.