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Çukurca'da kardelenler çiçek açtı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şubat ayı içerisinde kardelenlerin çiçek açması vatandaşları endişelendirdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şubat ayı içerisinde kardelenlerin çiçek açması vatandaşları endişelendirdi.


Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde kardelenler gün yüzüne çıkmaya başladı. Her yıl Hakkari bölgesinde 2-3 metre kar yağdığını ifade eden bölge halkı, şubat ayına rağmen kardelenlerin çiçek açmasının kendilerini endişelendirdiğini belirttiler. Çiçeklerin açılmasını küresel ısınmaya bağlayan bölge halkı, geçen yıllara oranla kış aylarının bu yıl fazlasıyla yaşamadıklarını ifade ettiler.

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