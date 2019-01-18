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Çukurca'da karne heyecanı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde eğitim öğretim gören öğrenciler, karnelerini alarak 15 günlük tatile girdiler.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde eğitim öğretim gören öğrenciler, karnelerini alarak 15 günlük tatile girdiler.


Atatürk İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve öğrenci velileri katıldı. Kaymakam Ayca, öğrencilere karnelerini vererek, nasihatlerde bulundu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ise, eğitime katkılarından dolayı Kaymakam Ayca ve Emniyet Müdürü Kapsız'a tablo hediye etti.

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