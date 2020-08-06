Çukurca'da korona virüs denetimi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle denetim yapıldı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle denetim yapıldı.
81 ilde eş zamanlı uygulanan denetimlere Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk de katıldı. İlçedeki esnafı gezerek vatandaşlara korona virüs salgını hakkında uyarılarda bulunan Kaymakam Öztürk, vatandaşların korona virüse karşı kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.
İlçede yapılan denetimlere Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Fatih Açar da katıldı.