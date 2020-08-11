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Çukurca'da korona virüs tedbirleri denetimi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 valiliğe gönderilen genelge kapsamında Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde esnafın özellikle bu süreçte temizlik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılar yapan Başkan Dündar, korona virüsle mücadelenin devam ettiğini kaydetti. Dündar; maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.

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