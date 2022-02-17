Çukurca'da KÖYDES toplantısı

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenme Proje (KÖYDES) toplantısı yapıldı.

Çukurca Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri ve köy muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantıda, 2022 yılı için KÖYDES kapsamında yapılması planlan yatırımlar ve köy sorunları konuşuldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, "Muhtarlarımızdan köylerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek Çukurca Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri öncelik sırasına göre yerine getirmeye çalışacağız. Amacımız devletimizin Çukurca ilçemiz için gönderdiği kaynakları en iyi şekilde hizmete dönüştürmektir. 2022 yılının ilçemize daha güzel hizmetlerin kazandırıldığı yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.