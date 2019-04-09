Çukurca'da kuşlar için ağaçlara 100 adet yuva yerleştirildi

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan ağaçlara 100 adet kuş yuvası monte edildi.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde, Çukurca Kaymakamlığı kuşlar için şehir merkezindeki ağaçlara kuş yuvası monte ederek güzel bir projeye imza attı. Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Kaymakamı Temel Ayca, doğada bulunan birçok kuş türünün yaşadığını belirtti. Geliştirdikleri proje kapsamında ilçenin çeşitli yerlerine 100 adet saksı kuş yuvası yaptırarak ağaçlara ve doğal alanlara monte ettiklerini ifade eden Kaymakam Ayca, “Amacımız mevcut bulunan kuş türlerinin hem çoğalması hemde daha rahat yaşanabilir bir ortamın hazırlanmasına yardımcı olabilmektir. Özellikle kış aylarında birçok kuş türünün barınma alanı olmadığından maalesef başka sıcak iklimlerin bulunduğu alanlara göç etmektedir. Bizim bu saksı yuvaların yapılmasındaki gayemiz bu göçü bir nebzede olsa durdurabilmek ve ilçedeki kuş çeşitliliğini artırabilmektir” dedi.