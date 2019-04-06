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Çukurca'da mehteranlı sünnet şenliği

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen “Kirvem Polis Sünnet Şenliği” mehteranlı yürüyüşüyle başladı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen “Kirvem Polis Sünnet Şenliği” mehteranlı yürüyüşüyle başladı.


Çukurca Belediyesi önünde mehteran takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, Çukurca Gençlik Merkezi önünde tamamlandı. Burada sünnet edilen çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Türk Polis Teşkilatının yıldönümü kapsamında düzenlenen sünnet şenliğinde konuşan İlçe Kaymakamı Temel Ayca, halk ve devletin bütünleştiğini belirterek, “Gelen bütün misafirlere, etkinlikte emeği geçen polis teşkilatımıza, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımına teşekkür ediyorum. Bundan sonrada bu böyle devam edecektir” dedi.


Yapılan etkinliğe Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Yüksekova Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yapılan etkinlikten sonra polisevinde öğle yemeği verildi. Akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının vereceği konserin ardından Emir Şaban Camisinde şehitler için mevlid-i şerif okutulacak.

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