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Çukurca'da öldürülen 2 kişi toprağa verildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce öldürülen 2 kişi, yapılan otopsilerinin ardından toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce öldürülen 2 kişi, yapılan otopsilerinin ardından toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre olay, dün Çukurca'nın Kayalık köyü Meşelik mezrasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürülen A.S. (50) ve O.B. (24) isimli vatandaşların cenazeleri, Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Hakkari Tekser Mezarlığı'nda toprağa verildi. Konuyla ilgili jandarmanın başlattığı çalışma ise genişletilerek devam ediyor.

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