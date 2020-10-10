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Çukurca'da öldürülen 2 vatandaş otopsiye gönderildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü kimliği belirsiz kişilerce öldürülen 2 vatandaşın cenazeleri otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü kimliği belirsiz kişilerce öldürülen 2 vatandaşın cenazeleri otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.


Çukurca'nın Kayalık köyü Meşelik mezrasında kimliği belirsiz kişilerce öldürülen A.S. (50) ve O.B. (24) isimli vatandaşların cenazeleri Çukurca Devlet Hastanesinde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen A.S. ve O.B. burada yapılacak incelemelerden sonra Hakkari'de defin edilmesi bekleniyor.

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