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Çukurca'da ‘Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında ‘Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans düzenlendi.


İlçedeki Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulunun çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen konferansa İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İlçe Müftüsü Akif Arıkmert ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından ‘Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans verildi.


Konferansın ardından belediye çalışanları tarafından katılımcılara 'Hazreti Peygamber ve Gençlik' adlı kitap ile gül hediye edildi.

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