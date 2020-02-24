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Çukurca'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Kazan Vadisi bölgesinde bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kazan Vadisi bölgesinde bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 22 Çubat 2020 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Bölgesinde tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 4 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet RPG-7 sevk fişeği, 59 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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