Çukurca'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda, bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda, bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Eren/Kış-25 Şehit Jandarma Komando Çavuş Ersin Selimoğlu (Taşlık-1) Operasyonu kapsamında 28 Şubat 2022 günü Çukurca ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda bir sığınak içerisinde; 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 145 adet 7.62 mm AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet 0.5 litre silah bakım yağı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.