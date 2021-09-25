Çukurca'da ‘Sınırda Sınırsız Eğitim' projesi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, “Sınırda Sınırsız Eğitim' projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

Çukurca'da eğitim-öğretim kalitesini arttırmak, öğretmenlerin mesleki verimliliklerini ve öğrencilerin başarısını yükseltmek, araştırma, değerlendirme ve analizlerle eğitim faaliyetlerini daha nitelikli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi'nin iş birliği protokolü imzalandı. Çukurca Kaymakamlığı, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çukurca Belediyesinin katıldığı imza töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, proje ile akademik başarıyı artırma, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak, öğrencilerin sınavlardaki başarılarının arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan da, “Öğrenci ve öğretmenlerimizin motivasyonunu yükseltecek etkinlikleri de içeren bu projede deneme sınavları, zeka oyunları, fotoğrafçılık, spor aktiviteleri, edebiyat, kültür, tiyatro, dergi, kariyer günleri, müzik, İngilizce, radyo, bilim, sağlık, ve hijyen eğitimleri gibi faaliyetlere yer verilecektir” dedi.

Daha sonra proje hakkında bilgilendirme yapan Doğan, projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.